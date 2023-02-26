Под Красноярском начали восстанавливать старинный Барабановский храм. Фото: служба по государственной охране объектов культурного наследия

В селе Барабаново, что находится в пятидесяти километрах от Красноярска, находится старинный деревянный храм, признанный объектом культурного наследия регионального значения – Церковь Параскевы Пятницы. Она была построена в 1855 – 1857 годах. Прежде группа энтузиастов на собранные средства и в свободное от работы время понемногу восстанавливали храм, там даже проводились службы. Однако в целом здание давно находится в аварийном состоянии.

Наконец, было принято решение о полной реставрации старинного храма с выделением необходимых средств из бюджета. Как сообщает региональная служба по государственной охране объектов культурного наследия, в феврале началась установка строительных лесов, необходимых для проведения реставрации архитектурных элементов и участков аварийных конструкций здания церкви. Каждый демонтированный элемент будет замаркирован для возвращения на свое историческое место после реставрации.

Все работы будут сопровождаться авторским надзором. В авторский коллектив вошли специалисты, за плечами которых немалый опыт реставрации памятников деревянного зодчества Русского Севера. Во главе – Андрей Бодэ, доцент кафедры архитектуры, советник Российской академии архитектуры и строительных наук, ведущий научный сотрудник НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства, директор АНО Исследование и реставрация памятников деревянного зодчества «Традиция».

Кроме того, работы будут контролироваться специалистами службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края.