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НовостиОбщество4 марта 2023 5:27

Дорожные службы в Красноярске одновременно убирают снег и откачивают воду

Основной упор идет на пешеходную часть
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: управление дорог Красноярска

Фото: управление дорог Красноярска

Из-за нестабильной погоды дорожные службы в Красноярске параллельно выполняют практически все виды сезонных работ. Рабочие убирают снег, подсыпают тротуары и откачивают воду из ливневок, сообщает городское управление дорог.

Сейчас специалисты готовятся к похолоданию, которое должно прийти в краевую столицу на выходных. Основной упор идет на пешеходную часть. Надо успеть убрать воду и снежную кашу, пока они не замерзли.

На борьбу с последствиями непогоды вышли 110 машин и 150 рабочих.

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