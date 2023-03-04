Дорожные службы в Красноярске одновременно убирают снег и откачивают воду

Фото: управление дорог Красноярска

Из-за нестабильной погоды дорожные службы в Красноярске параллельно выполняют практически все виды сезонных работ. Рабочие убирают снег, подсыпают тротуары и откачивают воду из ливневок, сообщает городское управление дорог.

Сейчас специалисты готовятся к похолоданию, которое должно прийти в краевую столицу на выходных. Основной упор идет на пешеходную часть. Надо успеть убрать воду и снежную кашу, пока они не замерзли.

На борьбу с последствиями непогоды вышли 110 машин и 150 рабочих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Красноярск в начале весны утопает в грязи и воде

С начала мартовского потепления Красноярск начал утопать в грязи и воде. Фотографиями и видео весеннего города делятся красноярцы (подробнее).