Красноярск в начале весны утопает в грязи и воде

С начала мартовского потепления Красноярск начал утопать в грязи и воде. Фотографиями и видео весеннего города делятся красноярцы.

Март в Красноярске начался с аномального потепления. Уже 2-го числа столбик термометра поднялся до +8 градусов. Естественно, снег, которого минувшей зимой выпало достаточно начала таять.

В итоге за пару дней Красноярск просто утонул в грязи. Горожане жалуются на грязь не только с точки зрения эстетики – марается уличная одежда, обувь, про автомобили говорить и вовсе нет смысла.

- Пройти от работы до дома – целое приключение. Нужно давать такие хорошие крюки, чтобы просто обойти лужу или увернуться от брызг с дороги. Обувь в принципе можно не чистить, смысла нет, - делятся читатели.

В мэрии Красноярска сообщают, что очистка лотков и ливневок (в тех местах, где она есть) уже началась. Глава города Владислав Логинов поручил вывести дополнительные бригады рабочих на улицы города для уборки.