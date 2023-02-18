В Красноярске утвердили новые тарифы для общественного транспорта

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Министерство тарифной политики Красноярского края утвердило новые цены за проезд в общественном транспорте Красноярска. Ранее мы рассказывали, что стоимость проезда во всех видах транспорта планируется увеличить – министерство утвердило эти суммы без изменений.

Новая стоимость проезда в автобусе составит 36 рублей, в трамваях и троллейбусах она увеличится до 32 рублей. Таким образом, тарифы поднимут на 4 рубля. Также на 14% увеличится стоимость проезда в городской электричке.

Отметим, что новые тарифы заработают с 1 марта. В последний раз цены на проезд в городе поднимали чуть больше года назад – 1 февраля 2022 года. Перевозчики просили поднять стоимость проезда в автобусах до 56 рублей, настаивая, что работают в убыток.