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НовостиОбщество7 февраля 2023 13:34

В Красноярске с марта планируют поднять цену на проезд в автобусах

Билеты в автобус начнут стоить 36 рублей
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске планируют поднять стоимость проезда в автобусах. Соответствующий проект опубликовало Министерство тарифной политики. Согласно документу, цена проезда будет повышена до 36 рублей.

Планируется изменить также стоимость билета в троллейбусах и трамваях – она составит 32 рубля. Если ничего не изменится, изменения вступят в силу уже 1 марта.

Отметим, что перевозчики регулярно поднимают вопрос о подорожании проезда в общественном транспорте. Бизнесмены предлагали властям повысить стоимость билетов до 48-56 рублей – якобы столько предприятиям нужно, чтобы выйти в плюс.