Повышение стоимости проезда до 36 рублей не поможет перевозчикам в Красноярске начать зарабатывать

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске опубликовали проект закона о повышении предельного тарифа на проезд до 36 рублей. Однако эта цена все равно не поможет перевозчикам обеспечить качественную работу общественного транспорта, сообщает «Проспект Мира».

Как отметил владелец нескольких автобусных маршрутов Константин Кнапнугель, изменение стоимости проезда на 4 рубля даст возможность заправлять автобусы и выводить их на линию, но не обновлять. Не идет речи и о развитии сети общественного транспорта.

Выхода он видит два – либо перекладывать все на плечи пассажиров, либо городу инвестировать не только в муниципальные, но и частные предприятия.

Напомним, стоимость проезда планируется поднять с 1 марта. В автобусах новая цена за поездку составит 36 рублей, в троллейбусах и трамваях – 32 рубля.