В Красноярске прокуратура организовала проверку после пожара на складе на Пограничников

Прокуратура организовала проверку по факту пожара на складе по улице Пограничников, 9. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что крупное возгорание случилось вечером 13 февраля. Площадь пожара составила около 8 тысяч квадратных метров. К тушению огня привлекался даже пожарный поезд.

В краевой прокуратуре сообщают, что на сгоревшем складе хранились алкоголь и пиломатериалы. Сейчас причина воспламенения выясняется.

Ведомство же начало проверку. Прокуратуре предстоит выяснить, соблюдали ли собственники и арендаторы меры пожарной безопасности.