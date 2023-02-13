В Красноярске загорелся крупный склад на Пограничников

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В Красноярске загорелся склад на улице Пограничников. По словам очевидцев, горит здание на Пограничников, 9 – рядом с остановкой «Промучасток». Здание не пустующее – в нем располагается ряд офисов торговых организаций.

По данным МЧС, пожар охватил 6 тысяч квадратов. В ведомстве сообщили, что вызов поступил в 14:40 по московскому времени. На тушение выехали 11 пожарных машин и почти 40 сотрудников.

Согласно сервису 2ГИС, в здании на Пограничников, 9 располагаются помещения компаний «Торг-Сервис», «Монолит Плюс», «Гранд Транс» и других. Также, по некоторым данным, в здании находится винный склад, вероятно, принадлежащий «Крайсалко».

Обновлено: Площадь пожара выросла до 7 тысяч квадратных метров, здание обрушилось. Сообщается, что к месту возгорания выехал пожарный поезд. Звенья газодымозащитной службы не заходили на склад - нахождение там чрезвычайно опасно для сотрудников, в том числе из-за газовых баллонов. Тем временем, в полиции обеспокоены, что к месту пожара съезжаются случайные зеваки.

«Сотрудники полиции просят граждан в целях личной безопасности не подходить к месту пожара. Несмотря на всю опасность, жители города прибывают к месту пожара и пытаются подойти поближе к месту происшествия. Берегите себя!», - сообщили в МВД