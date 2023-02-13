К тушению пожара на Пограничников в Красноярске подключили пожарный поезд

Фото: МЧС России

МЧС вызвало пожарный поезд к месту тушения пожара на Пограничников. Напомним, там загорелся крупный склад – площадь пожара увеличилась уже до 8 тысяч квадратных метров. Склад и прилегающее к нему здание обрушились, сейчас на месте работает уже почти сотня сотрудников МЧС и больше 30 единиц техники.

В ведомстве пояснили, что тушение пожара осложняется отдаленностью источников, с которых можно сделать забор воды. Также, еще до обрушения здания, звенья ГДЗС не могли войти внутрь из-за высокой опасности – сообщается, что на складе имеются газовые баллоны и оборудование.

Пожарный поезд выехал со станции Бугач. Он используется для заправки техники спасателей водой – поблизости нет точек водозабора, и до его прибытия сотрудникам МЧС приходилось ездить за водой к ближайшим предприятиям. Пожарный поезд оснащен баками на 120 тысяч литров воды и 5 тонн пенообразователя.

Фото: Юлия КОВАЛЬ

«На месте работает много пожарных. Остатки здания обрушиваются, близко никого не подпускают из соображений безопасности. Пока рано говорить о причинах ЧП. На месте создан оперативный штаб, эксперты будут озвучивать первые выводы после окончания тушения огня», – рассказал корреспондент «КП-Красноярск».

Проверку ЧП уже организовала прокуратура. Ведомство намерено проверить, как собственник и арендаторы помещения соблюдали правила пожарной безопасности. По данным ведомства, склад принадлежит ИП, который сдавал их под хранение пиломатериалов и алкогольной продукции.

Фото: Прокуратура Красноярского края

Отметим, что в здании на Пограничников, 9 располагаются помещения компаний «Торг-Сервис», «Монолит Плюс», «Гранд Транс» и других. Также, по некоторым данным, в здании находится винный склад, вероятно, принадлежащий «Крайсалко».

Полиция не пускает к месту пожара очевидцев. Фото: МВД

В полиции, в свою очередь, заявили, что к месту пожара съезжаются случайные очевидцы. Полицейские пытаются организовать беспрепятственный подъезд пожарной техники и призывают зевак не приближаться к складам ради их же собственной безопасности.

Пожар был локализован в 22:02 по местному времени – спустя почти 3,5 часа после вызова в МЧС. В ведомстве сообщили, что возгорание было локализовано на площади в 8 тысяч квадратов, погибших и пострадавших в ЧП нет.

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