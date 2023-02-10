В Красноярске будут судить парня, который избил и облил зеленкой свою подругу. Фото: скриншот из видео

В Кировский райсуд Красноярска ушло дело 31-летнего парня, который избил и облил зеленкой свою беременную подругу. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все случилось 25 ноября 2022 года на улице Маяковского. Красноярец уличил свою 22-летнюю беременную подругу в неверности. Он проверил ее телефон и увидел переписку, в которой девушка отвечает взаимностью незнакомому мужчине.

Чтобы проучить красноярку парень побрил ее налысо, облил зеленкой и избил. Весь процесс он записал на видео. Кадры попали в соцсеть, в итоге молодым человеком заинтересовались правоохранители. Отметим, что пострадавшая девушка, встречаясь с обвиняемым, параллельно жила с гражданским мужем, от которого и была беременна.

СК по Красноярскому краю сообщает, что мужчина находится в СИЗО. Дело находится на контроле в центральном аппарате ведомства. Материалы уже направлены в суд.