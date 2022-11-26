Побрил налысо, облил зеленкой, угрожал убийством: житель Красноярска издевался над беременной подругой

Фото и видео: соцсети

Житель Красноярска устроил настоящий ад своей беременной подруге. Он заподозрил девушку в неверности – проучить ее за возможную измену мужчина решил различными издевательствами. Он затащил ее к себе в квартиру, где бил, обливал зеленкой, брил налысо и угрожал убийством.

Как сообщает ряд СМИ, «герой» нашего повествования – красноярец Александр Сикорин, который ранее уже несколько раз был судим. Полтора месяца назад он познакомился с Валерией, которая к тому моменту уже находилась в положении – ребенок был от ее бывшего мужа.

Александр начал решил проверить свою девушку на предмет измены, и стал писать ей с фейкового аккаунта. Сама Валерия утверждает, что сразу поняла, с кем говорит, мужчина считает, что это не так. Как бы там ни было, девушка согласилась на встречу с «незнакомцем».

При встрече мужчина стал угрожать своей девушке ножом: он силой затащил ее в квартиру, побрил, облил зеленкой и угрожал убийством. Свои зверства красноярец снял на видео, которые затем утекли в сеть.

Сама Валерия оказалась слишком запугана, чтобы обращаться в полицию. Но красноярским полицейским этого не потребовалось – они увидели ролик в сети и сами решили проверить ситуацию. Заодно к расследованию подключился следственный комитет.