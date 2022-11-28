Фото: скриншот из видео

В Красноярске на 2 месяца отправили в СИЗО парня, облившего зеленкой и побрившего свою беременную девушку. Об этом сообщает СК по краю. Его подозревают по двум статьям: «истязание, в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, с издевательством или мучениями для потерпевшего» и «незаконное лишение свободы с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности».

31-летний Александр С. начал встречаться с 22-летней Валерией с октября. Девушка уже была беременной, что не смутило молодого человека, ее же не смутило, что Александр ранее был судим – причем, неоднократно. Однако идиллия в отношения длилась недолго.

Вскоре Александр начал подозревать Валерию в неверности. Он решил проверить девушку: создал фейковый аккаунт, написал ей. Валерия ответила, началась переписка. В итоге мужчина назначил свидание и та согласилась. Для Александра это стало последней каплей. 25 ноября посреди ночи он приехал домой к Валерии и под предлогом передачи банковской карты выманил из квартиры, после чего схватил ее за шею и, угрожая ножом, завел в жилище приятеля.

Что было потом известно: он облил ее зеленкой, побрил. Девушка пыталась оправдаться, мол, сразу поняла, что ей пишет именно Александр. Все это парень снимал на видео, которое попало в сеть. Следователи сообщили «КП-Красноярск», что Александр издевался над Валерией и раньше, зная, что она в положении.

Впрочем, взаимоотношения молодых людей в принципе были, мягко говоря, неординарными. Валерия беременна не от Александра, а от своего сожителя, с которым девушка встречалась в тот же момент времени, что и с Александром:

- Она беременна от другого, а он проверял ее на верность, - передают следователи.

Получается, что Александр о существовании конкретного соперника не знал. Но знал ли второй мужчина Валерии об Александре, сейчас выясняется.

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