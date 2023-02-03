В Норильске завели уголовное дело после гибели детей в пожаре

В Норильске следователи завели уголовное дело после пожара. По данным правоохранителей, в ЧП погибли двое малолетних детей и женщина – их бабушка. Само возгорание произошло в квартире дома по улице Лауреатов.

Органы завели дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Как рассказали в МЧС, изначально всех троих нашли в квартире без сознания сотрудники ГДЗС -- спасатели эвакуировали пострадавших и передали их врачам. Однако после неудачных попыток реанимации медики зафиксировали смерть и детей, и женщины.

Отметим, что накануне в Норильске случился еще один пожар – в одноэтажном нежилом здании. В том ЧП обошлось без пострадавших.