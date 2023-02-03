В Норильске спасатели почти три часа тушили пожар. Фото: МЧС

Накануне, 2 февраля, в Норильске спасатели почти три часа тушили пожар. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск удалось узнать в пресс-службе ГУ МЧС России по краю. Сообщение о возгорании в нежилом одноэтажном здании поступило на телефон экстренной службы в 16:48 часов по местному времени. На момент прибытия первого подразделения шел дым из подсобного помещения. Первым делом внутрь направилось звено газодымозащитной службы, чтобы проверить, есть ли внутри люди и где находится очаг пожар.

Пожар ликвидирован в 19:18 часов. На тушении было задействовано 6 единиц техники и 19 человек личного состава. В результате пожара огнем была повреждена внутренняя обшивка подсобного помещения, имущество и ветошь на общей площади 50 квадратных метров. Погибших и травмированных нет. А причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.