Владелица скандального красноярского кафе «Кантри» закрыла несколько своих заведений Фото: Мария ЛЕНЦ

Владелица скандального красноярского кафе «Кантри» закрыла несколько своих заведений. На это обратили внимание жители города. В частности, сообщил телеграм-канал «Главный по афише». В ТРЦ «Планета» были два кафе Sugar Mama и «Корчма». А сейчас их уже нет, пустое пространство. А еще перед новым годом закрылся караоке-бар Famous, который незадолго до этого въехал в «Космос». Все они входят в ресторанную группу Silverspoon group.

С чем это связано, пока неизвестно. Предпринимательница неохотно комментировала положение дел в своем бизнесе, а в последнее время и вовсе уходила от вопросов. В настоящее время судебные тяжбы по недостроенному зданию кафе «Кантри» на проспекте Мира продолжаются.

18 августа вроде бы определилась окончательная дата сноса скандального кафе «Кантри» в Красноярске. Суд обязал демонтировать здание до 29 августа, сообщила тогда пресс-служба региональной прокуратуры. Казалось бы, более чем трехлетняя эпопея подходит к концу. Но нет… приговор суда снова был опротестован. Меж тем негодование горожан по поводу невзрачной двухэтажной коробки в пешеходной зоне ничуть не уменьшилось.