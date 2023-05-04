Михаил Котюков в прямом эфире ответил на вопросы жителей Красноярского края

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков 4 мая провел прямой эфир в социальных сетях, в ходе которого получил тысячи комментариев и рассмотрел множество обращений и жалоб. В Телеграме, Одноклассниках и Вконтакте трансляцию посмотрели 20 000 пользователей.

Обращения жителей в основном были связаны с состоянием дорог, здравоохранением, экологией, образованием и вопросами ЖКХ.

Экология

Одним из главных вопросов жителей Красноярска является экология. Михаил Котюков рассказал, какая работа будет проводиться для ее улучшения:

- Вопросы экологии города для меня абсолютно не безразличны. Я в Красноярске родился, вырос, прожил тут до 2010 года. Такой ситуации с экологией, честно говоря, не припомню. Из окна квартиры, где жил, были видны все городские трубы, и было видно какое предприятие насколько активно работает. Сегодня я понимаю, что многие из тех заводов уже прекратили активное функционирование, но ситуация в городе становится только хуже. Я очень часто слышал от своих друзей и родственников, которые живут в Красноярске, что в городе нечем дышать, режим чёрного неба и так далее. Здесь важно опираться на научные исследования. Буду просить СФУ, который сегодня формирует в рамках федерального национального проекта научно-образовательный центр по вопросам климата и экологии, организовать экспертную площадку с привлечением научного сообщества и общественности. Необходимо указать те проблемы, которые являются первопричиной такой экологической ситуации. Нам необходимо работать с энергетиками, транспортными организациями, с промышленными предприятиями. Нужно оценить влияние на экологическую ситуацию частного сектора, и, соответственно, принимать комплексные системные решения по исправлению этой ситуации.

Кафе «Кантри»

В прямом эфире Михаилу Котюкову задали вопрос о сносе скандального кафе «Кантри», расположенного на проспекте Мира:

- Если честно, то этот объект у меня тоже вызывает очень много вопросов. Как он мог вообще появиться? Насколько я знаю, вопрос находится в плоскости принятия судебных решений. Соответствующим образом, если эти решения будут оформлены, мы сделаем все необходимое, чтобы закон здесь был восстановлен, - сказал Михаил Котюков.

Напомним, что кирпичная двухэтажная коробка в историческом центре города начала обрастать скандалами еще на стадии котлована в 2019 году. Изначально его собирались реконструировать, но владелица просто снесла старое здание, возведя на его месте кирпичную коробку. С тех пор ведется спор о законности нахождения постройки в самом центре города.

Газификация

- Часто встречается вопрос по газификации. Я знаю, что этот вопрос зависит не только от усилий краевых властей, это вопрос более серьезный. Это вопрос федерального уровня. В рамках планов развития Газпрома есть проект создания магистрального газопровода, часть которого пройдет по территории Красноярского края. Поэтому нам необходимо эти планы синхронизировать, нужно очень внимательно посчитать те затраты, которые необходимо будет понести. В эту работу сегодня краевое правительство включается, планирует в ближайшее время начать предметные разговоры с нашими потенциальными газоснабжающими организациями. Необходимо оценить сроки и ресурсы, которые понадобятся, и, самое важное, какие эффекты это даст для жителей Красноярска.

Метро

- Когда будет построено метро в Красноярске?

- Приступать к строительству можно приступать только тогда, когда есть необходимая документация и получены все необходимые заключения на нее. Как раз на этой неделе было получено заключение государственной экспертизы для начала работ на станции на Шахтеров. Далее, все будет зависеть от того, как будет проходить экспертиза документации на следующие этапы.

Подрядчикам необходимо будет обеспечить:

- вынос инженерных сетей;

- снос некапитальных сооружений;

- перенос зеленых насаждений;

- продление и асфальтирование существующих объездных дорог до улицы Батурина.

Завершить строительство первой линии метро в Красноярске планируется в 2026 году. Она будет иметь длину 10,8 километров и состоять из шести остановок – от улицы Высотная до Шахтеров. Средняя скорость движения метротрама составит около 40 км/ч. Построенная в 90-е инфраструктура красноярского метро не войдет в новый проект.

По вопросам ремонта и строительства дорог в городах и районах области поступило более тысячи обращений. Котюков заверил пользователей, что все обращения, на которые он не смог ответить в прямом эфире, будут рассмотрены соответствующими министерствами и ведомствами. Он также пообещал и дальше использовать социальные сети в качестве канала обратной связи с жителями Красноярска.