Скандальное здание кафе «Кантри» в Красноярске должны снести до 29 августа Фото: Мария ЛЕНЦ

18 августа определилась окончательная дата сноса скандального кафе «Кантри» в Красноярске. Суд обязал демонтировать здание до 29 августа, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. То есть более чем трехлетняя эпопея подходит к концу.

Сериал под названием «Кафе «Кантри» в Красноярске близится к завершению. Еще вчера появилась информация, что об отклонении кассационным судом жалобы владелицы здания. Но сегодня, по итогам последнего заседания, вердикт оказался окончательным – снести скандальное здание необходимо не позднее 29 августа.

При этом кассационная жалоба собственницы здания была возвращена судом, так как была подана с нарушениями. В прокуратуре Красноярского края уточнили, что она может подать ее снова, но от обязательства снести строение своими силам ее это не освободит.

В случае если Грималюк не снесет здание в указанный срок, прокуратура организует принудительное исполнение судебного решения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кассационный суд окончательно «приговорил» красноярское кафе «Кантри» к сносу

Тема кафе «Кантри» на проспекте Мира в Красноярске, похоже, вскоре может быть закрыта. Стало известно, что кассационный суд в Кемерово отклонил жалобу владелицы кафе и оставил без изменения решение Красноярского краевого суда о сносе заведения. (подробнее)

В деле скандального кафе «Кантри» в Красноярске появился неожиданный поворот

В Красноярске собственник скандального кафе «Кантри» Ольга Грималюк не собирается сносить здание в центре города. Предприниматель обратилась с жалобой в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. (подробнее)

Скандальное кафе «Кантри» в Красноярске будет снесено по решению суда

Скандальное кафе «Кантри», возведенное на проспекте Мира, будет снесено. Прокуратуре удалось добиться этого спустя три года после начала разбирательств. (подробнее)