В Красноярске в ночь на 27 января пройдут массовые проверки водителей на трезвость

За нарушение можно лишиться прав Фото: ГИБДД Красноярского края

В четверг вечером, 26 января, на улицы Красноярска выйдет еще одна рота инспекторов ДПС. Полицейские будут проверять водителей города на трезвость.

По информации краевой Госавтоинспекции, массовые проверки пройдут в ночь на 27 января. Особое внимание специалисты уделят аварийно опасным участкам дорог и местам, где расположены увеселительные заведения.

Командир полка ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское» Владимир Евсеенко предостерегает водителей от пьяного вождения и напоминает: за езду в нетрезвом виде можно лишиться прав до двух лет, а еще придется заплатить 30 тысяч рублей штрафа. За повторное наращение водитель будет нести уже уголовную, а не административную ответственность.

Ранее в Емельяново Красноярского края впервые вынесли приговор за выезд на встречную полосу. В полиции уточняют, что речь идет о повторном нарушении ПДД.