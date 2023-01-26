В Красноярском крае вынесли первый приговор за выезд на «встречку»

Заведено уголовное дело Фото: Иван МАКЕЕВ

В Емельяново Красноярского края впервые вынесли приговор за выезд на встречную полосу. В полиции уточняют, что речь идет о повторном нарушении ПДД.

Так, в сентябре прошлого года сотрудники ДПС заметили водителя на автомобиле Mazda, который выехал на встречную полосу на 4 км дороги «Красноярск — ст. Минино». Оказалось, что 67-летнего мужчину уже привлекали к административной ответственности за это в 2020 году. Тогда его лишили прав на год. Только выводов он не сделал и нарушил правила дорожного движения снова.

Дознаватели завели уже уголовное дело за нарушение ПДД человеком, подвергнутым административному наказанию и лишенному прав. Емельяновский районный суд рассмотрел материалы и признал мужчину виновным. Его лишили прав на год и три месяца и приговорили к 100 часам исправительных работ.

Между тем в Красноярске следователи закончили расследовать дело о краже арахиса из магазина и нападении на продавца торговой точки. Обвиняются двое не раз судимых местных жителя.