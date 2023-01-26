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НовостиОбщество26 января 2023 5:57

Депутата красноярского Горсовета оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию армии РФ

Такое решение принял суд
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Депутата красноярского Горсовета оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию армии РФ

Депутата красноярского Горсовета оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию армии РФ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутата красноярского городского Совета признали виновным по административному делу о дискредитации вооруженных сил РФ. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в объединенной пресс-службе судов. Дело рассматривал Железнодорожный районный суд. Как говорится в официальном сообщении, Константин Сенченко обвиняется из-за его постов в социальной сети (ныне запрещенной) в правонарушении, которые он публиковал весной 2022 года. Сумма штрафа составляет 30 тысяч рублей.

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