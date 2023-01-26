Депутата красноярского Горсовета оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию армии РФ Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутата красноярского городского Совета признали виновным по административному делу о дискредитации вооруженных сил РФ. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в объединенной пресс-службе судов. Дело рассматривал Железнодорожный районный суд. Как говорится в официальном сообщении, Константин Сенченко обвиняется из-за его постов в социальной сети (ныне запрещенной) в правонарушении, которые он публиковал весной 2022 года. Сумма штрафа составляет 30 тысяч рублей.

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