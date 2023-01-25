Депутат Сергей Шахматов объявил об уходе из Красноярского Горсовета

Сергей Шахматов. Фото: t.me/sergeyshakhmatov

Экоактивист Сергей Шахматов объявил о сложении депутатских полномочий в Горсовете Красноярска. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Шахматов отметил, что написал заявление по собственному желанию. Свое решение он объяснил тем, что федеральные экологические проекты отнимают слишком много сил, стало больше командировок, поэтому на политику времени не остается.

От фракции «Зеленых» в Горсовете Шахматова заменит доктор медицинских наук Анатолий Василовский:

- Уверен, что Анатолий Михайлович не просто привнесёт свежую «зеленую» волну в городское законотворчество и управление, но и усилит экспертность проектов принимаемых решений в области экологической безопасности горожан, а также контроль за их реализацией, ну а мы все ему в этом поможем, - написал Шахматов.