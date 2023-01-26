В Железногорске осудили пьяного мужчину, который ударил заступившегося за женщину 8-летнего школьника

В Железногорске пьяный мужчина на остановке дважды ударил мальчика. Стоп-кадр видео

В Железногорске завершился суд над пьяным мужчиной, который на остановке ударил незнакомого ему 8-летнего мальчика, заступившегося за пожилую женщину. Горожанина, распустившего руки, приговорили к 1 году ограничения свободы, об этом сообщили в прокуратуре.

Напомним, что эта ситуация произошла еще в сентябре 2022 года. Восьмилетний мальчик не смог остаться равнодушным, когда на остановке пьяный гражданин стал кричать на пожилую женщину. Он заступился за нее, сделал замечание. Тогда агрессивный дебошир переключил свое внимание на него и как минимум дважды ударил его по лицу. Третьеклассник пришел домой, рассказал обо всем родителям, а те написали заявление в полицию. Было заведено уголовное дело по статье «побои».