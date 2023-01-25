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НовостиПроисшествия25 января 2023 6:06

СК выясняет обстоятельства гибели сгоревшего в машине красноярца

Предположительно, мужчине стало плохо за рулем
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

В Красноярске следком начал проверку по факту гибели сгоревшего в автомобиле мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Все случилось вечером 24 января. В СК передают, что 63-летний водитель выехал на своем Mitsubishi Pajero со своей дачи на Лесной в Красноярске. Внезапно водителю стало плохо, он потерял управление и врезался в кирпичную колонну забора.

Почти сразу началось возгорание. В итоге мужчина погиб в огне. О пожаре сообщили очевидцы.

Сейчас следователи проводят различные экспертизы, чтобы установить причину пожара и гибели мужчины (он мог умереть до возникновения пожара).