СК выясняет обстоятельства гибели сгоревшего в машине красноярца

Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

В Красноярске следком начал проверку по факту гибели сгоревшего в автомобиле мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Все случилось вечером 24 января. В СК передают, что 63-летний водитель выехал на своем Mitsubishi Pajero со своей дачи на Лесной в Красноярске. Внезапно водителю стало плохо, он потерял управление и врезался в кирпичную колонну забора.

Почти сразу началось возгорание. В итоге мужчина погиб в огне. О пожаре сообщили очевидцы.

Сейчас следователи проводят различные экспертизы, чтобы установить причину пожара и гибели мужчины (он мог умереть до возникновения пожара).