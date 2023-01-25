В Красноярске водитель врезался в дом и сгорел в автомобиле

В Красноярске мужчина сгорел в автомобиле в результате ДТП Фото: Мария ЛЕНЦ

24 января в Красноярске в районе Биатлонной произошло ДТП, в котором погиб мужчина. В МВД по краю сообщают, что полицейские выясняют обстоятельства.

Мужчина врезался в кирпичную колонну дома на своем Mitsubishi Pajero, после чего машина загорелась. В МЧС передают, что сообщение о воспламенении автомобиля на Свободном, 82 поступило 21:49 часов. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

В полиции сообщают, что разбираются в обстоятельствах аварии. В частности, почему мужчина врезался в столб, погиб ли он от огня или умер перед столкновением, и почему возгорание вообще случилось.