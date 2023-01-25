Под Красноярском в дачном доме при пожаре погиб мужчина. Фото: МЧС по краю

25 января в дома в садовом обществе Емельяновского района произошел пожар, в котором погиб мужчина. Об этом сообщает МЧС по Красноярскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 05:16 часов. К моменту прибытия пожарных горел сам дом и надворные постройки. Локализовать воспламенение удалось к 07:50 часам.

Фото: МЧС по краю

Дом сгорел дотла. При разборе завалов пожарные обнаружили тело пожилого мужчины. Предварительной причиной возгорания является нарушение правил использования печи.

Добавим, что 24 января в Красноярске в результате ДТП в собственной машине сгорел мужчина.