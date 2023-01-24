Перевозчики Красноярска готовы идти в суд, если в городе не поднимут стоимость проезда

Нынешняя стоимость перевозчиков не устраивает Фото: Мария АНАНОВА

В Красноярске по сей день идет обсуждение цен на проезд в общественном транспорте. Дошло до того, что городские перевозчики готовы идти в суд, если стоимость их услуги останется на прежнем уровне.

Обращения появились в социальных сетях. Перевозчики заявляют, что готовы не выпускать автобусы на рейс, если краевое министерство тарифов не согласится поднять цены. По словам предпринимателей, они не смогут выжить, если стоимость проезда останется на уровне 32 рублей.

Через суд они планируют доказать обоснованность своей точки зрения. Правда, в министерстве заявления предпринимателей еще не рассмотрели. Они же планируют ждать еще три дня. Это крайний срок рассмотрения обращения по закону.

Ранее в интернете появилась петиция жителей Красноярска. Горожане выступают против декабрьского повышения тарифов на коммунальные услуги. Автор обращения – пользователь Олеся Владимирова.