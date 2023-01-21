Жители Красноярска создали петицию против высоких тарифов на коммунальные услуги

Жители просят сделать перерасчет Фото: Даниил ОПАРИН

В интернете появилась петиция жителей Красноярска. Горожане выступают против декабрьского повышения тарифов на коммунальные услуги. Автор обращения – пользователь Олеся Владимирова.

Женщина пишут, что жители города возмущены «непомерным повышением платы за коммунальные услуги с декабря 2022 года». Они указали, что цены повышались два раза: в июле – на 6,7%, в декабре – на 11,7%. В общей сложности это почти 19% за год.

По словам автора, больше всего «пострадали» Канск и Красноярск – там тарифы выросли сильнее, чем в других городах края и даже страны. Местные власти объясняли это реализацией «масштабных инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения».

- Жители Красноярска и Канска стали вынужденными «инвесторами» без добровольного согласия и перспективы получения дивидендов. Кроме того, высокая плата за коммунальные услуги вовсе не гарантирует их качество, - указывает автор, приводя в пример многочисленные коммунальные аварии в городе.

Также в петиции говорится, что люди готовы оплачивать коммуналку в полной мере, но если это будут качественные услуги, обоснованные уровнем затрат и их стоимости. А в конце обращения попросили провести проверку и сделать перерасчет.

На момент публикации петицию подписали 255 человек.