В Красноярском крае полиция по следам на снегу задержала вора

Следы вели к дому преступника Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Кража произошла в Ирбейском районе Красноярского края. У главы местного КФХ прямо со двора кто-то похитил телегу, бензопилу и инструменты.

Оперативники выяснили, что это сделал бывший работник фермера. Установить личность преступника смогли по следам на снегу – они вели от дома потерпевшего к одному из домов в селе Усть-Яруль. Часть украденного вор спрятал у родственников, а телегу прицепил к своему трактору.

Сейчас против 31-летнего мужчины заведено дело по статье «Кража». Похищенные вещ вернули законному владельцу. Фермер же поблагодарил оперативников за быструю работу.

Ранее в Красноярском краевом суде вынесли приговор 62-летнему мужчине за убийство. По данным региональной прокуратуры, он столкнул с обрыва пьяную знакомую.

Дело долго оставалось нераскрытым, завели его только в мае прошлого года, хотя преступление произошло гораздо раньше. В прокуратуре говорят, что из-за утонувшей женщины его вовсе не хотели заводить.