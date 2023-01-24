В Красноярском крае мужчина столкнул пьяную знакомую с обрыва

Мужчине вынесли приговор Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярском краевом суде вынесли приговор 62-летнему мужчине за убийство. По данным региональной прокуратуры, он столкнул с обрыва пьяную знакомую.

Дело долго оставалось нераскрытым, завели его только в мае прошлого года, хотя преступление произошло гораздо раньше. В прокуратуре говорят, что из-за утонувшей женщины его вовсе не хотели заводить.

В итоге оказалось, что 10 сентября 2020 года мужчина с женщиной находились в безлюдном месте на берегу реки Большая Березовка неподалеку от села Маганск. В какой-то момент у него возникла неприязнь к знакомой. Понимая, что подруга пьяна, мужчина столкнул ее с крутого обрыва. Женщина упала в воду, но не смогла выбраться на берег из-за сильного течения.

Тело на следующее утро нашел местный житель. Но полтора года местные правоохранительные органы не привлекали виновного к ответственности.

В суде вину мужчины доказали. Его обвиняли еще и в изнасиловании, но в ходе расследования доказали, что все между знакомыми произошло по обоюдному согласию.

В итоге красноярец отправится в колонию строгого режима на 6,5 лет. Приговор пока в законную силу не вступил.