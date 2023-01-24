Житель Норильска вызвал МЧС из-за моющего в -40 окна соседа

Из окон шел дым Фото: МЧС Красноярского края

На необычный вызов выезжали спасатели МЧС во вторник, 24 января. Житель Норильска позвонил спасателям и сообщил, что в многоэтажке горит квартира – из окна идет дым.

Специалисты тут же выехали на место происшествия. Только приехав они выяснили, что никакого пожара нет. Просто один из жильцов решил помыть окна. На улице, между тем, температура была -40 градусов Цельсия…

Однако пожарные не разозлились, а, наоборот, отметили бдительность соседей, которые вызвали их на место, ведь это действительно могло быть возгорание.

Ранее два человека погибли в ночном пожаре в Назаровском районе. В поселке Преображенский в первом часу ночи вспыхнул частный дом.

Сообщение о пожаре специалисты получили в 00.34. На место выехали 18 человек и 6 единиц техники. Огонь тушили несколько часов. Только в 01.37 его удалось локализовать, а ликвидировать - в 02.22.