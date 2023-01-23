В Красноярском крае в пожаре погибли мужчина и женщина

Дом сгорел дотла Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Два человека погибли в ночном подаре в Назаровском районе. В поселке Преображенский в первом часу ночи вспыхнул частный дом.

Сообщение о пожаре специалисты получили в 00.34. На место выехали 18 человек и 6 единиц техники. Огонь тушили несколько часов. Только в 01.37 его удалось локализовать, а ликвидировать - в 02.22.

Дом сгорел дотла, рассказали в Управлении МЧС по Красноярскому краю. Площадь возгорания - 48 квадратных метров.

При тушении пожарные нашли два тела - мужчины и женщины. Предварительной причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Следователи начали свою проверку. Они рассказали, что дом находился на Партизанской улице поселка. Погибшему мужчине было 44 года, женщине – 41. У них виднелись признаки отравления угарным газом и обширные ожоги.

Специалисты выяснили, что пара жила у знакомого и была не прочь выпить. Накануне трагедии они тоже выпивали. Около часа ночи хозяин дома проснулся от запаха дыма и увидел огонь. Разбудить друзей не вышло – он быстро распространялся по квартире, в помещении было много дыма. Поэтому мужчина выбежал на улицу и позвонил пожарным.

Сейчас следователи выясняют подробности трагедии. Проводятся судебные экспертизы для установления точных причин возгорания и смерти людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Между тем в Назарово в жилом доме случился еще один пожар. Из-за неосторожного обращения с огнем погиб человек. Всего за минувшие сутки пожарные Красноярского края 40 раз выезжали на борьбу с огнем, уточнили в краевом управлении МЧС.