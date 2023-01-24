В Минусинске пропал 13-летний мальчик в терракотовой куртке

Пропавший мальчик Фото: МВД

В Минусинске вечером 23 января пропал 13-летний мальчик в терракотовой куртке. Как рассказали в полиции, по тревоге на поиске поднят весь личный состав МВД.

С заявлением в полицию обратилась опекунша мальчика – она сообщила, что он днем ушел гулять из дома по улице Трегубенко и к вечеру не вернулся.

С вечера 23 января и по настоящее время сотрудники полиции проверяют места возможного нахождения мальчика, круг его общения.

Известно, что ранее мальчишка не пропадал и из дома не уходил. Он довольно давно живет в приемной семье, его биологические родители лишены прав.

ПРИМЕТЫ ПРОПАВШЕГО МАЛЬЧИКА:

Мальчишка худощавого телосложения, был одет в куртку с капюшоном терракотового цвета, вязанную темно-синюю шапку и такого же цвета брюки.

Если кому-либо известно местонахождение мальчика, просьба сообщить по телефонам: 8-39132-5-74-01 или 102.