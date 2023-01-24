В Минусинске полицейские нашли в магазине пропавшего 13-летнего мальчика в терракотовой куртке

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске полицейские нашли пропавшего 23 января 13-летнего мальчика в терракотовой куртке. Как сообщили в МВД, его обнаружили в магазине. Жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, что ребенок пропал днем 23 января. Он вышел из дома и к вечеру не вернулся. За помощью к сотрудникам полиции обратилась его опекунша. Известно, что ранее мальчик из дома не уходил, в семье проживает уже довольно длительное время, биологические родители лишены прав.

Пока непонятно, почему ребенок не вернулся домой и как он оказался в магазине. Все обстоятельства выясняют полицейские.