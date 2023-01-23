Озвучены даты перекрытий дорог в Красноярске в феврале

В Красноярске перекроют дороги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Центрального района Красноярска в феврале ждет несколько перекрытий дорог. Ограничения связаны с мероприятиями, проводимыми в честь Дня воинской славы.

Так, парковаться и ездить в районе Площади Победы будет нельзя 1, 2, 14, 15, 22 и 23 февраля. Не смогут красноярцы оставить машину и на парковке со стороны Дудинской. На участках обязательно разместят соответствующие дорожные знаки.

Ограничения начнут действовать с 21.00 1 февраля и продлятся до 12.00 второго числа. В это же время будет закрыта парковка 14 и 15 февраля, а также 22 и 23 числа.

А 15 февраля с 09.00 до 11.30 закроют участок от перекрестка улиц Соревнования и Андрея Дубенского до улицы Шахтеров.

А с 1 мая 2023 года из Красноярска самолетами компании Nordwind можно будет улететь в Казань и Махачкалу. Об этом сообщает пресс-служба красноярского аэропорта.