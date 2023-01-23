С 1 мая из Красноярска авиакомпания Nordwind запустит рейсы в Казань и Махачкалу Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 мая 2023 года из Красноярска самолетами компании Nordwind можно будет улететь в Казань и Махачкалу. Об этом сообщает пресс-служба красноярского аэропорта.

Стоимость перелета из Красноярска в Казань составит 6 233 рубля. Туда и обратно – 12 466 рублей. Улететь можно будет со 2 по 26 мая по вторникам и пятницам. Со 2 июня по 27 октября по вторникам, а с 30 мая по 24 октября – по вторникам.

Из Красноярска в Махачкалу можно улететь с 1 мая по 23 октября по понедельникам, с 3 мая по 25 октября – по средам. Стоимость перелета в одну сторону – от 10 124 рублей, в обе – от 20 433 рублей.