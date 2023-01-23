Житель Красноярска сразу же оплатил 58 штрафов после ареста его Mercedes

Приставы арестовали Mercedes красноярца Фото: приставы Красноярского края

Житель Красноярска любил погонять на своем Mercedes-Benz и даже умудрился накопить 58 штрафов за нарушение ПДД. Сумма административных наказаний составила 41 тысячу рублей, львиная доля которых – за превышение скорости.

Правда, оплачивать штрафы мужчина не хотел, и тогда приставы Красноярска арестовали у него дорогую иномарку. Транспорт специалисты обнаружили в одном из районов города. Мужчину же предупредили: машину выставят на торги в счет погашения долга.

Это помогло. Мужчина на месте оплатил все штрафы и даже заплатил исполнительный сбор в размере 44 тысяч рублей.

Всего за 2022 год в Красноярске приставы взыскали 205 миллионов рублей задолженности по штрафам ГИБДД.

Между тем в Красноярске вновь начала действовать «новая-старая» схема мошенничества. Горожан об этом предупредил местный риелтор.

Суть в следующем: человек натыкается на объявление, где предлагается квартира в центре города по низкой цене, но с хорошими фотографиями, да еще и от собственника.