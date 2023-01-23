За неделю двоих красноярцев по «забытой» схеме обманули с арендой жилья Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вновь начала действовать «новая-старая» схема мошенничества. Горожан об этом предупредил местный риелтор.

Суть в следующем: человек натыкается на объявление, где предлагается квартира в центре города по низкой цене, но с хорошими фотографиями, да еще и от собственника. Дальше начинается спектакль:

- Внимание! Новый вид мошенничества при аренде жилья. Вы звоните и пытаетесь назначить встречу для просмотра квартиры. Вам назначают очень позднее время. Разговаривает мужчина. Во всех случаях ссылается на жену, которая якобы является собственником квартиры, и все документы у неё, но она дико занята. Видимо, скрипт такой. Далее вас просят перечислить залог, 2-5 тысяч. И тогда, мол, мы снимем объявление, и точно отдадим квартиру вам, - пишет риелтор.

Если вы отказываетесь перечислять предоплату, то «хозяин» тут же говорит, мол, только что сдал квартиру другим. Однако, предупреждает риелтор, требование аванса может состояться непосредственно в квартире:

- Будут хлопать глазками и говорить: «Да вы что! Да я адекватный! Я нормальный, вы не думайте!» В общем, люди будьте бдительны. Второй случай уже за неделю. Похоже, одна шайка.

Обращался ли кто-то из обманутых в полицию не сообщается.

Но отметим, что такой вид «развода» можно назвать скорее забытым, чем новым. Редкий опытный квартиросъемщик не сталкивался с подобным видом обмана. Людей так обманывали еще 10 лет назад, а то и раньше. Чаще всего подобные объявления можно встретить в социальных сетях.

На юге страны он остается актуальным до сих пор. Судя по всему, некие аферисты лишь стряхнули пыль со старой методички.