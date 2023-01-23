В Красноярске до конца недели включат праздничную подсветку

В Красноярске продолжат проецировать картины Василия Сурикова на дома Фото: администрация Красноярска

В Красноярске во вторник, 24 января, заработает иллюминация. В праздничном режиме подсветка проработает до воскресенья, 29 января.

По информации городской администрации, подсветку включат в честь закрытия XVII Зимнего суриковского фестиваля искусств. Красиво засияют не только улицы краевого центра, но и мосты. Кроме того, в Красноярске продолжат проецировать картины Василия Сурикова на дома по улице Ак. Киренского, 29, 33,35.

Иллюминация будет работать до международных соревнований по вольной борьбе среди мужчин и женщин «Кубок Ивана Ярыгина». Открытие соревнований состоится 26 января.

Между тем в Железнодорожном районе Красноярска установили необычное панно. Арт-объект появился на улице Железнодорожников. Он представляет из себя панно с вращающимися бело-синими квадратиками. Из них можно складывать разные слова и рисунки, сообщают в пресс-службе мэрии.