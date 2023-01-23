В Красноярске появилось панно с вращающимися квадратиками. Фото: vk.com/krasnoyarskrf

В Железнодорожном районе Красноярска установили необычное панно. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Арт-объект появился на улице Железнодорожников. Он представляет из себя панно с вращающимися бело-синими квадратиками. Из них можно складывать разные слова и рисунки.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Называется арт-объект – «Вербатим, или дословно МИГ». Смысл панно заключается в том, чтобы горожане творили в режиме реального времени по дороге на учебу, работу или просто гуляя по улице.

Эта работа была выбрана на конкурсе молодежных проектов «Искра». Автор - Анастасия Рубинкович.