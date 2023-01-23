Повреждения заметны у основания и по краям полотна Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вновь порвался флаг России на Николаевской сопке. Это уже второе полотно, которое повреждено после открытия флагштока. Запечатлела выход государственного символа из строя фотокорреспондент «Комсомольской правды» Мария Ленц.

Новое полотно, которое повесили после того, как повредилось первое, уже довольно сильно обтрепалось по краям и расходится у своего основания.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Что послужило причиной повреждения и когда полотно заменят во второй раз – пока неизвестно.

Примечательно, что возле флагштока установлены камеры, которые следят за обстановкой вокруг и за самим флагом России. Также неподалеку был замечены сотрудники полиции, ежедневно сидящие в автомобиле с видом на флагшток.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что 100-метровый флагшток с флагом России (его размеры 33 на 22 метра, а вес более 80 кг – прим.ред) установили 28 декабря 2022. Но уже 6 января были замечены повреждения. Триколор оперативно заменили. За его сохранностью должны были следить специалисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Красноярске на Николаевской сопке вернули флаг России

13 января в Красноярске на флагшток на Николаевской сопке вернули флаг РФ. Об этом сообщила замруководителя администрации губернатора края Юлия Верхушина. (Подробнее)