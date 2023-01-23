Красноярцам показали, как объезжать стройку метро на улице Молокова. Стоп-кадр видео

Для тех, кто ездит по улице Молокова, в администрации Красноярска сняли видеоинструкцию, как теперь устроено движение транспорта по ней. Напомним, что с субботы 21 января здесь перекрыли участок улицы для проезда, начиная от дома № 66 и до улицы Шахтеров. Здесь уложены бетонные блоки, окрашенные в сигнальные красно-белые цвета, а также установлены соответствующие дорожные знаки.

Объезжать этот участок магистрали теперь нужно по дорогам-дублерам, которые расположены по обеим сторонам, в каждой по две полосы, это позволить избежать заторов. «Не разгоняйтесь, сразу за остановкой уходите направо. Дорога вся подсыпана. С обратной стороны выезд здесь же», - комментирует за кадром специалист мэрии. Первое время здесь будут дежурить автополицейские.

Добавим, что на месте перекрытой дороги в скором времени строители красноярского метрополитена начнут рыть котлован.