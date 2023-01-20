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НовостиОбщество20 января 2023 8:52

В Красноярске изменится схема движения на Молокова с 21 января

Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Красноярск

Фото: ГИБДД Красноярск

С 21 января действует новая схема движения на улице Молокова в Красноярске: там откроются дороги-дублеры для объезда перекрытого участка между домами №№ 41-66. Об этом рассказали в ГИБДД региона.

Закрытие для проезда отрезка улицы связано с проведением дорожных работ для строительства метро.

Объехать этот участок можно будет по временным дорогам-дублерам, которые представляют собой полноценные двухполосные проезды. Их обустраивают по четной и нечетной сторонам улицы Молокова.

21 января с 23 часов на этом участке начнут работать дополнительные экипажи полка ДПС, которые помогут автомобилистам с проездом.

В ближайшие дни дорожные полицейские будут постоянно дежурить на улице Молокова, пока красноярцы не привыкнут к новой схеме движения.