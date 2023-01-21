В Красноярске образовалась пробка из-за аварии на Копыловском мосту

На место выехал экипаж ГИБДД Фото: Сергей ГАПОН

В Красноярске в субботу, 21 января, на Копыловском мосту образовалась прока. Причиной стало дорожно-транспортное происшествие.

О случившемся сообщили в краевой Госавтоинспекции. По информации инспекторов, на Копыловском мосту столкнулись несколько автомобилей. На место уже выехал экипаж ДПС.

Сейчас на участке затруднено движение. Водителей просят учитывать это при планировании своего маршрута.

Других подробностей аварии пока не поступало.

Ранее в Красноярске на перекрестке улиц 9 мая-Авиаторов произошла авария. Водитель сбил пешехода, переходящего дорогу на разрешающий сигнал.

Кадры с места аварии появились в паблике «ЧП-Красноярск». На видео можно заметить, как несколько пешеходов переходят дорогу на зеленый сигнал светофора. Один автомобиль останавливается прямо перед переходом, второй проезжает немного дальше, задевая идущего человека.