В Красноярске водитель сбил пешехода, а после отвез его в больницу и домой

Вероятно, водитель не успел затормозить Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноярске на перекрестке 9 мая-Авиаторов произошла авария. Водитель сбил пешехода, переходящего дорогу.

Кадры с места аварии появились в паблике «ЧП-Красноярск». На видео можно заметить, как несколько пешеходов переходят дорогу на зеленый сигнал светофора. Один автомобиль останавливается прямо перед переходом, второй проезжает немного дальше, задевая идущего человека.

В соцсетях пишут, что виновник аварии отвез пострадавшего в больницу, а потом и домой. Но сотрудников ГИБДД на место он вызывать не стал.

Видео стали обсуждать горожане. Многие стали на сторону водителя – мол, вы видели, что сегодня на дорогах творится? Гололед, снег, вероятно, автомобилист просто не успел затормозить. Пешехода же осудили: мог бы подумать об этом и подождать. К тому же, красноярцы предполагают, что водитель явно сигналил, и человек мог услышать звуковые предупреждения.