Предприниматель из Красноярска может отправиться в колонию за продажу нелегального алкоголя

Дело направили в суд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Красноярске полицейские закончили расследовать дело против горожанина за незаконный оборот и продажу алкоголя. В краевом МВД рассказали, что лицензии на спиртное у мужчины не было.

О преступлении силовики узнали в марте прошлого года. Выяснилось, что мужчина, владелец торговой точки на Заводской, незаконно продает алкоголь без лицензии. Во время осмотра магазина оперативники изъяли больше 800 бутылок общим объемом 408 литров. Стоимость всего спиртного составила больше 330 тысяч рублей.

Против 49-летнего мужчины следователи завели уголовное дело за незаконный оборот алкоголя. Статья предполагает до трех лет лишения свободы.

Сейчас дело направили в суд Красноярска, где его рассмотрят по существу.

Ранее другой житель Красноярска стал фигурантом уголовного дела за высказывания о российской армии. Подробностями поделились в краевом следкоме.