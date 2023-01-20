Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 января 2023 13:10

На жителя Красноярска завели дело за «фейки об армии»

Мужчина высказывался в социальных сетях
Василина ВАСИЛЬЕВА
Против мужчины заведены два дела

Против мужчины заведены два дела

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Красноярска стал фигурантом уголовного дела за высказывания о российской армии. Подробностями поделились в краевом следкоме.

По информации ведомства, 51-летний горожанин стал фигурантом уголовного дела за «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации».

Дело следователи завели на основании материалов, которые им предоставило краевое управление ФСБ.

По данным следствия, с 24 февраля по 31 марта 2022 года подозреваемый на своей страничке в соцсетях под видом правдивых сообщений писал ложную информацию о действиях российской армии на спецоперации.

Кроме того, против мужчины расследуется еще одно дело – его завели в ноябре 2022-го – по статье «реабилитация нацизма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей». Тогда красноярец в соцсетях написал ложные причины Второй мировой войны и деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны.

Два дела соединили в одно. Следователи выясняют другие подробности преступлений. Расследование продолжается.