На жителя Красноярска завели дело за «фейки об армии»

Против мужчины заведены два дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Красноярска стал фигурантом уголовного дела за высказывания о российской армии. Подробностями поделились в краевом следкоме.

По информации ведомства, 51-летний горожанин стал фигурантом уголовного дела за «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации».

Дело следователи завели на основании материалов, которые им предоставило краевое управление ФСБ.

По данным следствия, с 24 февраля по 31 марта 2022 года подозреваемый на своей страничке в соцсетях под видом правдивых сообщений писал ложную информацию о действиях российской армии на спецоперации.

Кроме того, против мужчины расследуется еще одно дело – его завели в ноябре 2022-го – по статье «реабилитация нацизма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей». Тогда красноярец в соцсетях написал ложные причины Второй мировой войны и деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны.

Два дела соединили в одно. Следователи выясняют другие подробности преступлений. Расследование продолжается.