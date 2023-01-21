Сбитый в Хакасии главой района мужчина пытался позвать на помощь

Водитель заявил, что не заметил мужчину Фото: ГИБДД Хакасии

Стали известны некоторые подробности аварии с главой Аскизского района в Хакасии. Их опубликовал Telegram-канал «Саяногорск Главный».

Выяснилось, что погибший – житель Саяногорска. Его автомобиль заглох на трассе, и он попытался найти помощь. Увидел едущую к нему машину, попытался ее остановить. Надеялся на помощь, а встретил смерть.

Сам же глава района заявил, что не заметил человека темноте. Мол, ехал, видел движущийся на встречу автомобиль. Только поравнялся с ним – и удар, заметил лишь человеческую руку. Выйдя, увидел лежащего на земле мужчину.

Известно, что у погибшего остался 9-летний сын. Три месяца назад они переехали из Дудинки в Хакасию. Сейчас мальчик находится с дедушкой, он планирует оформить на него опеку.

Напомним, все произошло 19 января в 4 часа ночи на 89-м километре автодороги Белый Яр – Бея – Аскиз. 66-летний водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee двигался со стороны Аскиза по направлению к Бее.

Расследование дела продолжается.