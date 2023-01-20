В Хакасии пешеход попал под машину главы района. Фото: ГИБДД Хакасии

В Хакасии скончался мужчина, который попал под колеса автомобиля. Предположительно за рулем находился глава Аскизского района. В республиканской полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности смертельного ДТП. Все произошло 19 января в 4 часа ночи на 89-м километре автодороги Белый Яр – Бея – Аскиз. 66-летний водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee двигался со стороны Аскиза по направлению к Бее. Внезапно на проезжей части появился мужчина. Откуда он взялся в это время и почему кинулся под колеса? В результате произошло столкновение. Водитель сразу же вызвал скорую помощь.

По информации медиков, 40-летний пострадавший получил сотрясение головного мозга, перелом обеих ног и впал в кому. А днем скончался, не приходя в сознание. Есть информация, что он был пьян. Дорожные полицейские сообщили, что на нем не было светоотражающих элементов, что явилось косвенной причиной ДТП – водитель просто не успел увидеть пешехода на неосвещенном участке дороги в темное время суток.