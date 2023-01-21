За январь в Красноярске поймали 14 агрессивных бездомных собак

Службы отлова в городе работают круглосуточно Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске служба отлова продолжает заниматься поимкой безнадзорных собак. За неполный январь 2023 года в краевом центре поймали 65 животных.

По информации городской администрации, за новогодние праздники в службу 005 позвонили 25 человек с жалобами на бездомных собак. В прошлые годы за этот период обращений было в разы больше – около 100.

Жалоб стало больше во второй половине января. Все обращения специалисты тут же передают ответственным службам, которые работают круглые сутки. Сейчас их в городе четыре.

В мэрии уточняют - собак отлавливают гуманным способом и отвозят в пункт передержки. Там их осматривает ветеринар и ставит диагноз. Если пес агрессивный, он остается в приюте пожизненно. С начала года на постоянное содержание взяли 14 собак.

Между тем в Канске вынесли приговор местному жителю, которого поймали на браконьерстве. Вне сезона охоты он добыл трех особей косули сибирской. Использовал для этого снегоход, гонялся на нем с нарезным ружьем по лесу. Охотинспекторы вместе с полицией его вычислили и задержали, причем с поличным.