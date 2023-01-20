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НовостиПроисшествия20 января 2023 3:31

Браконьер из Канска заплатил 440 тысяч рублей за трех убитых косуль

На него завели уголовное дело
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Браконьер из Канска заплатил 440 тысяч рублей за трех убитых косуль

Браконьер из Канска заплатил 440 тысяч рублей за трех убитых косуль

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске вынесли приговор местному жителю, которого поймали на браконьерстве. Вне сезона охоты он добыл трех особей косули сибирской. Использовал для этого снегоход, гонялся на нем с нарезным ружьем по лесу. Охотнинспекторы вместе с полицией его вычислили и задержали, причем с поличным.

Суд Канского района вынес решение, признав гражданина виновным. Сам гражданин также вину не отрицал, всячески сотрудничал со следствием. Ружье у него изъяли. В качестве наказания он возместил нанесенный природным ресурсам ущерб в размере 440 тысяч рублей.

Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края:

- Проверки на территории охотничьих угодий края продолжаются, инспекторы ежедневно проводят оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений в области охраны животного мира. О случаях нарушения правил охоты можно сообщать в министерство экологии и рационального природопользования края по телефону +7 (391) 227-72-59 или охотинспекторам на территориях.