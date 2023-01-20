Браконьер из Канска заплатил 440 тысяч рублей за трех убитых косуль Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске вынесли приговор местному жителю, которого поймали на браконьерстве. Вне сезона охоты он добыл трех особей косули сибирской. Использовал для этого снегоход, гонялся на нем с нарезным ружьем по лесу. Охотнинспекторы вместе с полицией его вычислили и задержали, причем с поличным.

Суд Канского района вынес решение, признав гражданина виновным. Сам гражданин также вину не отрицал, всячески сотрудничал со следствием. Ружье у него изъяли. В качестве наказания он возместил нанесенный природным ресурсам ущерб в размере 440 тысяч рублей.

Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края:

- Проверки на территории охотничьих угодий края продолжаются, инспекторы ежедневно проводят оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений в области охраны животного мира. О случаях нарушения правил охоты можно сообщать в министерство экологии и рационального природопользования края по телефону +7 (391) 227-72-59 или охотинспекторам на территориях.